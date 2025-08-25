بريد الجزائر : هام حول المسابقة الوطنية للتوظيف 

سيتم إجراء المسابقة الوطنية للتوظيف بـ “بريد الجزائر” قريبًا رقميًا وعن بُعد، دون الحاجة إلى مراكز الامتحان.

وحسب ما كشفه المكلّف بتسيير المديرية العامة لبريد الجزائر، محمد تازير، اليوم الاثنين من ولاية البيض. أن المسابقة الوطنية للتوظيف ببريد الجزائر سيتم إجراؤها قريبًا، رقميًا وعن بعد، دون الحاجة إلى مراكز الامتحان.

وعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، علي زروقي، إلى ولاية البيض. أكد تازير “أنه من المنتظر إجراء هذه المسابقة الوطنية أواخر شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف تازير: “سيتم تنظيم هذه المسابقة رقميًا وعن بعد دون الحاجة إلى مراكز الامتحان. من خلال تمكين المترشحين من المشاركة من أي مكان”.

وسيتم تنظيمها فقط “عن طريق استعمال الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية، أو عن طريق الحاسوب. في إطار الإجراءات التسهيلية لتمكين جميع المترشحين المسجلين من المشاركة، تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع بكل شفافية ونزاهة”.

وللإشارة، بلغ عدد المترشحين المسجلين لهذه المسابقة الوطنية أزيد من 182 ألف مترشح، سيتنافسون على 773 منصبًا موزعًا ما بين مكلفين بالزبائن، ومتعاملين بريديين، وسعاة بريد، وسائقي وزن خفيف ووزن ثقيل.