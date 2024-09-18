بريد الجزائر: هام حول المنحة الجامعية والبطاقة الذهبية

نشرت مؤسسة بريد الجزائر منشورا عبر حسابها على فيسبوك حول المنحة الجامعية وكيفية سحبها.

وكتبت بريد الجزائر: للطلبة الجامعيين الجدد أوّل خطوة نحو منحتك الجامعية تبدأ عبر مكاتبها.

واضاف المنشور انه إذا كان مازال مافتحتش حسابك البريدي CCP، باش تدخلك لابورس هذا المنشور ليك

وأردفت بريد الجزائر منشورها بفيديو توضيحي لعملية فتح حساب بريدي للطلبة الجدد.

كما نشرت بريد الجزائر منشور حول كيفية طلب البطاقة الذهبية للطلبة الجدد.

وكتبت إلى كل المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا 2024، تابعوا معنا كيفية طلب البطاقة الذهبية عبر ECCP.