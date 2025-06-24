بريد الجزائر: هام حول مسابقة التوظيف 

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر أن مسابقة التوظيف الجزائر الوطنية سيتم تنظيمها خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت بيان بريد الجزائر أن فتح مناصب شغل إضافية إلى جانب تلك المُعلن عنها سابقًا

كما أن المناصب المالية المستحدثة تتجاوز خمسين بالمئة من عدد المناصب الأولى

وأكدت بريد الجزائر في بيانها أنها تعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمناصب الجديدة. وكذا على استكمال التدابير التقنية المرتبطة بالمنصة الرقمية الخاصة بالتوظيف.

وتجدد بريد الجزئر التأكيد على تبني مقاربة رقمية في عمليات التوظيف لتكريس الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.