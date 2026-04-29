بريد الجزائر .. هام لأصحاب هذه الحسابات 

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر خدمة جديدة لحاملي حساب CCP Business Cashless بشعار “صفر نقد… تسيير مالي أكثر ذكاءً واحترافية”.

وأوضحت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان عبر صفحتها الرسمية، أن طلب بطاقة Cashless Business أصبح بكل سهولة عبر منصة ECCP.

ويأتي هذا في إطار التحول نحو الخدمات الرقمية، إذ تقدّم هذه البطاقة حلاً عصريًا وفعالًا لإدارة نفقات المؤسسات. وتضمن تسييرًا ماليًا سلسًا، شفافًا، وبدون أي تعامل نقدي.

وباستخدام بطاقة Cashless Business يمكنكم تسديد مختلف النفقات المهنية للمؤسسات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) أو عبر الإنترنت.

كما تتيح إجراء عمليات دفع فورية وآمنة بأعلى معايير الحماية، وتتبع جميع المصاريف بدقة انطلاقًا من الحساب. مع تحسين التحكم في النفقات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي.

وأكد بريد الجزائر أن هذه البطاقة ليست مجرد وسيلة دفع، بل أداة استراتيجية تمكّن المؤسسات من تعزيز كفاءة التسيير المالي لمؤسساتكم، مع مرونة أكبر ورؤية أوضح للمصاريف.