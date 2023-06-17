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بريد الجزائر: هذا ما يجب فعله في حالة تغيير الإسم أو اللقب

بقلم نادية بن طاهر
بريد الجزائر: هذا ما يجب فعله في حالة تغيير الإسم أو اللقب
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أوضحت مؤسسة بريد الجزائر، ما يجب فعله في حالة تعديل أو تغيير إسم أو لقب المدون في الحساب الجاري البريدي.

وجاء في بيان للمؤسسة، أنه وفي حالة تعديل أو تغيير إسم أو لقب المدون، يجب التقرب من مكاتبها وملء استمارة “صك04″مرفوقا بالوثائق الثبوتية.

ويتم تعديل أو تغيير إسم أو لقب المدون حسب الحالات المذكورة وهي تغيير الإسم أو اللقب في المصالح المعنية حيث يجب تقديم نسخة من الحكم.

أو تصحيح هجاء اللقب أو الاسم الأول، ويجب كذلك تقديم نسخة من الحكم. أو في حالة زواج المرأة، حيث يتم تقديم نسخة من عقد الزواج، أو الطلاق، ويجب إحضار صورة من الحكم.

https://www.poste.dz/services/particular/ccp-eccp

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