بريد الجزائر..هذا موعد الدخول إلى المنصة وتاريخ الامتحان

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أن الدخول إلى المنصة الرقمية يكون على الساعة 9:40 دقيقة صباحاً.

كما أشار بريد الجزائر، إلى أن الامتحان سيكون يوم الخميس 30 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحاً.

وأضافت المؤسسة أن بعد هذا التوقيت لا يمكن الدخول إلى المنصة. مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا نشر فيديو توضيحي يشرح طريقة الدخول خطوة بخطوة.

ودعا بريد الجزائر، اليوم الاثنين، إلى الولوج للمنصة الرقمية الخاصة بمسابقة التوظيف.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن جميع المترشحين الذين لم يقوموا بعد بالولوج إلى المنصة للتحقق من بيانات دخولهم، مدعوين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن”. “نظرًا لأهمية هذه الخطوة في ضمان الولوج يوم الامتحان بكل أريحية وبدون عراقيل تقنية”.