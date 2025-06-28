بريد الجزائر.. هذا هو السقف اليومي الأقصى للدفع بواسطة الهاتف

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم السبت، عن السقف اليومي الأقصى للدفع الإلكتروني بواسطة رمز الاستجابة السريعة (QR CODE).

وأكدت بريد الجزائر عير حسابها على الفيسبوك السقف اليومي الأقصى للدفع الإلكتروني يبلغ 500.000 دج.

وكتب بريد الجزائر في منشورها المبلغ الأقصى لي تقدر تخلص بيه مشترياتك عن طريق رمز الاستجابة السريعة QR CODE يصل إلى 500 ألف دينار.

وبهذا بإمكان المستخدمين إجراء مشترياتهم بكل أمان وسهولة عبر الهاتف المحمول.

ويدخل هذا الإجراء ضمن تعزيز الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني.