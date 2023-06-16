بريد الجزائر : هذه تفاصيل رفع سقف الدفع والتحويلات المالية

اطلقت مؤسسة بريد الجزائر بريد الجزائر يطلق تحديثا جديدا لخدماته المالية والنقدية، إستجابة لتطلعات زبائنه ومساهمة في ترقية المعاملات النقدية الرقمية.

وأوضحت بريد الجزائر في ببان له عير صفحتها على الفيسبوك تم رفع سقف التحويلات المالية، من حساب إلى حساب آخر، من مبلغ 50 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دينار جزائري عبر تطبيق بريدي موب.

وأضاف البيان ان سقف التحويلات المالية من حساب إلى حساب آخر، إلى 200 ألف دينار جزائري عبر الشبابيك الآلية.

كما تم رفع سقف مبلغ الدفع الالكتروني عبر رمز الإستجابة السريعة إلى 500 ألف دينار جزائري.

وللإشارة تأتي هذه العملية بعد اتمام المرحلة التجريبية بنجاح.