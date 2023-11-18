بريد الجزائر: هذه حالات المنع البريدي للطرود

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر، بعض حالات المنع البريدي للطرود، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وأوضح منشور المؤسسة، أن حالات المنع البريدي للطرود تتمثل فيما يلي:

يمنع ارسال طرود من شأنها إلحاق جروح بالأعوان او تلطيخ المراسلات. كما يمنع ارسال طرود متفجرة أو قابلة للاشتعال.

ويمنع إرسال طرود مخلة بالآداب العامة او غير أخلاقية. كما يمنع إرسال طرود خاضعة للحقوق الجمركية وموجهة لبلدان لا تقبلها مهما كان شكلها.

كما يمنع إرسال عبر البريد قطع نقدية جزائرية أو أجنبية متداولة. ويمنع إدراج أوراق بنكية أو سندات بنكية داخل الطرود العادية التي تكون موجهة لحاملها.