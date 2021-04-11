بريد الجزائر: هكذا يتم استرجاع البطاقة الذهبية في حال احتجزها الموزع الآلي

أوضح بريد الجزائر، خطوات استرجاع البطاقة الذهبية في حال احتجزها الموزع الآلي الالي بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري.

وأشار بريد الجزائر في بيان له، أنه يمكن استرجاع البطاقة الذهبية،عبر التقدم المؤسسة البريدية أين تم احتجاز البطاقة.

بالإضافة إلى تقديم بطاقة إثبات الهوية وطلب رفع التجميد عن البطاقة “الذهبية”، ويتعين ان يتضمن هذا الطلب البيانات التالية:

اسم ولقب حامل البطاقة.

رقم الحساب البريدي الجاري و / أو رقم البطاقة النقدية

سبب الشكوى (حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري)