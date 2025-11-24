بريد الجزائر وجازي يطرحان بطاقة STUDENT CAMPUCE لحاملي البكالوريا الجدد

أعلن كلٌّ من بريد الجزائر وجازي عن الإطلاق الرسمي لبطاقة STUDENT CAMPUCE يوم الخميس 27 نوفمبر 2025، الموجهة خصيصًا للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2025.

وذلك تحت إشراف سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرة العامة لبريد الجزائر والمدير العام لشركة Djezzy، بمقر الوزارة الوصية.

وحسب بيانٍ لبريد الجزائر، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار مساعي المؤسستين لدعم فئة الشباب وتسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية، من خلال توفير بطاقة مجانية لجميع الناجحين في بكالوريا 2025. إلى جانب مجموعة من المزايا الحصرية للطلبة الممتلكين لشريحة جازي، والتي تشمل عروضًا تفضيلية في الاتصال والإنترنت، وتسهيلات في الوصول إلى المنصات والخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة استخدام مميزة ومتكاملة.

وتؤكد مؤسسة بريد الجزائر، من خلال هذه الشراكة، التزامها الدائم بترقية خدماتها الرقمية وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، تأكيدًا لسعيها المستمر إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الخدمات لفائدة المواطنين.