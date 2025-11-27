بريد الجزائر وجيزي يطلقان شريحة وبطاقة للطلبة

أعلن بريد الجزائر بالتنسيق مع متعامل هاتف النقال جيزي، عن إطلاق بطاقة و شريحة Student Campuce .

وأشار بريد الجزائر إلى أن البطاقة و الشريحة تمكن الطلبة من التواصل، والدراسة، وتوفير الوقت.

كما تم إطلاق عروض و مزايا خاصة بالطلبة الجامعيين الحائزين على بكالوريا 2025 . ويتعلق الأمر بتخفيضات تصل إلى 20 بالمائة على عروض جازي، 5 جيغابايت كهدية ترحيبية، 1 جيغابايت مهداة كل يوم جمعة.

للطلب يجب تحميل ECCP أو زوروا وكالات جازي ، طلب مجاني للبطاقة + صلاحية 3 سنوات .

