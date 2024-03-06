بريد الجزائر وشركة “أليانس” للتأمينات يطلقان خدمة جديدة

أطلقت كل من مؤسسة “بريد الجزائر” وشركة “أليانس” للتأمينات، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، خدمة “اشتري الآن وادفع لاحقا”، التي تتيح لزبائن بريد الجزائر اكتتاب عقود التأمين لدى الشركة مع الدفع بالتقسيط.

وجاء الإعلان عن هذه الخدمة في ندوة صحفية مشتركة نشطها كل من المدير العام لبريد الجزائر، لؤي زيدي، والرئيس المدير العام ل “أليانس”، حسان خليفاتي، بحضور رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، وذلك على هامش قمة الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية (من 5 إلى 7 مارس)، المنظمة بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام (الجزائر العاصمة).

وتتيح هذه الخدمة، التي ستصبح عملية بتاريخ 11 مارس الجاري، لزبائن بريد الجزائر إمكانية اكتتاب عقود التأمين مع الدفع بالتقسيط، عن طريق الخصومات الشهرية من حساباتهم، مع اقتطاع “عمولة رمزية” لفائدة المؤسسة.

وستكون البداية بتأمين السيارات، على أن يتم توسيع الخدمة مستقبلا، لتشمل مختلف منتجات التأمين.

ويمكن لكل صاحب حساب بريدي جاري نشط، الاستفادة من هذه الخدمة “بكل سهولة”، سواء على مستوى الوكالات التجارية أو إلكترونيا، وذلك بالإمضاء على طلب الدفع المجزء والترخيص بالاقتطاع الشهري، بعد تسديد قسط أولي نسبته 30 بالمائة على الأقل من منحة التأمين.

ويشترط للاستفادة من الخدمة أن لا تقل مدة عقد التأمين عن سنة بقيمة توازي أو تفوق 25 ألف دج، في المقابل يكون الاقتطاع اختياري من حساب الزبون على 4 أو 6 أو 8 اشهر.

وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشركة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز الاستهلاك والنمو الاقتصادي وكذا تفعيل الشمول المالي.

وأبرز زيدي خلال الندوة الصحفية، أن زبائن بريد الجزائر بحاجة لهذا النوع من الخدمات، لافتا إلى أن الهدف الأول للمؤسسة هو “راحة المواطن”.

وأكد أن المؤسسة مستعدة لمرافقة مختلف المشاريع، داعيا الشركات الراغبة في تطوير خدمات مماثلة لخدمة الدفع بالتقسيط إلى التواصل مع المؤسسة.

وفي هذا الإطار، كشف أن مؤسسة بريد الجزائر تعمل على عدة مشاريع، التي “وصل بعضها إلى مرحلة النضج”.

من جهته، أوضح خليفاتي أنه “سيتم في وقت لاحق تحويل التعويضات الناتجة عن عقود التأمين المتعلقة بالخدمة الجديدة إلى الحسابات البريدية للزبائن”.

ولفت إلى تذليل عدة صعوبات على مدار 18 شهرا من العمل على هذه الخدمة، قبل إطلاقها بمساهمة من إحدى المؤسسات الناشئة، مشيرا إلى أن “أليانس” منفتحة على فكرة إطلاق خدمات مماثلة مع البنوك.