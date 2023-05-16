بريد الجزائر وOoredoo يعززان شراكتهما الإستراتيجية لتطوير الإقتصاد الرقمي 

قامت كل من “بريد الجزائر” ومتعامل الهاتف النقال “أريد” اليوم الثلاثاء بالتوقيع على اتفاقية إطار تتضمن تجسيد مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية الجديدة.

خلال حفل نظم بالمقر الرئيسي لمؤسسة “بريد الجزائر” المتواجد بحي الأعمال في باب الزوار بالجزائر العاصمة. تم إبرام هذه الإتفاقية التي تربط الشريكين. من قبل المدير العام لبريد الجزائر، لؤي زيدي، والمدير العام بالنيابة لمؤسسة “أريد”، روني طعمه وذلك بحضور الإطارات المسيرة للمؤسستين.

بموجب هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار تجسيد مخطط العمل المسطر من قبل السلطات العمومية. بهدف تطوير الإقتصاد الرقمي وعصرنة النظام المالي وترقية آليات الدفع الإلكتروني. تلتزم الشركتان كل في مجال خبرته، بتعزيز الخدمات المتوفرة. وإطلاق خدمات رقمية جديدة عملية وآمنة، متاحة بكل سهولة للزبائن.

كما ستسمح أيضا هذه الاتفاقية الاستراتيجية بتسريع وتطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر. لاسيما فيما يخص الدفع الالكتروني والمعاملات المالية وكذا دمقرطة استخدام خدمات وحلول رقمية فعالة، سهلة وآمنة.

تصريح المدير العام لبريد الجزائر

بمناسبة إبرام هذه الاتفاقية، صرح المدير العام للمؤسسة لؤي زيدي꞉ “تندرج هذه الشراكة التي أبرمت اليوم مع شريكنا الوفي “أريد”. في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية التي تهدف إلى تحديث وتعزيز الإدماج المالي من خلال رقمنة جميع عروضنا وعملياتنا المالية. وتعكس ارادتنا في منح مستخدمي خدماتنا عبر التراب الوطني عروض جواري. وشاملة تتماشى مع عصر الرّقمنة. لا سيما فيما يخص تطوير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

كما عبرت “نحن سُعداء اليوم بإثراء خدماتنا بمجموعة من الحلول الرقمية الحديثة والعملية والآمنة. شراكتنا مع مؤسسة “اريد” تسمح لنا بتطوير الابتكار وتوصيل أجهزتنا بالإنترنت وبالتالي تسهيل الحياة اليومية للمواطن الجزائري.”

من جهته، صرح روني طعمه، المدير العام بالنيابة لمؤسسة “أريد” ꞉ ″ نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي تربطنا مع شريكنا المتميّز “بريد الجزائر”. والتي بموجبها سنقوم سويا بتعزيز وإطلاق خدمات وحلول تكنولوجية مبتكرة.

وتأتي هذه الخطوة التي تدخل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تماشيا مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تعميم رقمنة خدماتنا في الجزائر. من خلال هذه الاتفاقية، تلتزم “أريد” بوضع خبرتها التكنولوجية تحت تصرف مؤسسة “بريد الجزائر”. من أجل المساهمة في تسريع وتعميم استخدام الحلول الرقمية الجديدة مع وسائل الدفع الحديثة على غرار الدفع الإلكتروني والدفع عن طريق الهاتف النقال.

في حين، تؤكد هذه الشراكة مع “بريد الجزائر” عن إسهامنا المستمر في تطوير القطاع الرقمي في الجزائر. وستسمح بالارتقاء بتجربة زبائننا إلى مستويات عليا وذلك عبر كامل التراب الوطني.”

كما تهدف بنود هذه الاتفاقية المشتركة التي تم التوقيع عليها من قبل “بريد الجزائر” ومؤسسة “اريد” إلى تسهيل تجسيد جميع العمليات المقترحة من قبل الشريكين. والمساهمة في تطوير لاسيما استخدام جميع آليات الدفع الإلكتروني.