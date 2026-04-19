بريد الجزائر يبرم اتفاقية تعاون مع الشركة الجزائرية للتأمينات

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، صبيحة اليوم، عن إبرام اتفاقية إطار للتعاون مع الشركة الجزائرية للتأمينات «CAAT».

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، حسب بيان للوزارة، في إطار تجسيد استراتيجية الانفتاح على المحيط الاقتصادي الوطني وتعزيز الشراكات المؤسساتية.

وتُجسّد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود بين الطرفين. حيث يضطلع بريد الجزائر، بصفته فاعلًا عموميًا رئيسيًا في مجال الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، بدور محوري في دعم نشاطات التأمين. لاسيما من خلال توزيع المنتجات التأمينية وتسهيل عمليات الاكتتاب والدفع والتسيير عبر حلول رقمية حديثة.

كما تندرج هذه الشراكة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه المؤسستان. من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب تطلعات المواطنين وتستجيب لمتطلبات السرعة والنجاعة.

وتهدف الاتفاقية كذلك إلى الارتقاء بجودة خدمات التأمين وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بالاعتماد على الشبكة الواسعة لبريد الجزائر. بما يضمن قرب الخدمة وسهولة الوصول إليها عبر مختلف مناطق الوطن.

وأكدت هذه المبادرة التزام الطرفين بتعزيز دور المرفق العمومي وتقديم خدمات متكاملة، عصرية وآمنة. تُسهم في تحسين تجربة الزبون وتدعم ديناميكية الاقتصاد الوطني.