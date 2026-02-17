بريد الجزائر يبرم اتفاقية مع صندوق تمويل المؤسسات الناشئة

أبرمت مؤسسة بريد الجزائر، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة، اتفاقية إطار للتعاون مع الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة. تهدف إلى دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

ويتضمن موضوع هذه الاتفاقية ابتكار وتطوير خدمات مالية ورقمية وبريدية لفائدة المؤسسات الناشئة. بما يسهل مرافقتها في مختلف مراحل نموّها.

كما تهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

هذا ويشمل إطار التعاون، مرافقة المشاريع عبر دعم التعريف بها والترويج لها من خلال الشبكة البريدية الوطنية. بما يعزز حضورها في السوق الوطنية ويوسع من فرص انتشارها وتطورها.

تجسد هذه المبادرة رؤية مدروسة لبريد الجزائر في مرافقة جهود الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي منتج وبيئة اقتصادية شاملة وآمنة. ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال، بما يؤكد مكانتها كمؤسسة وطنية تساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور