بريد الجزائر يتخذ ترتيبات خاصة في صرف معاشات التقاعد

باشرت مؤسسة بريد الجزائر، بالتنسيق الوثيق مع الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) و بنك الجزائر، تنفيذ ترتيبات خاصة لضمان السير الحسن لعملية صرف معاشات ومنح التقاعد لشهر ماي 2026.

وجاءت هذه الترتيبات، حسب بيان للمؤسسة، تبعًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وذلك في أعقاب الزيادات الأخيرة التي أقرّتها السلطات العمومية في إطار التدابير الاجتماعية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى تخفيف الضغط على المكاتب البريدية، وضمان توفر السيولة بشكل كافٍ. إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال، بما يكفل التكفل الأمثل بالمستفيدين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم بكل سلاسة وراحة.

وفي هذا السياق، تم اعتماد نظام الدوام المستمر، حسب الحاجة، لضمان استمرارية الخدمة خلال فترات الذروة، مع توزيع انسيابي للتدفق على مدار اليوم.

كما تم تعزيز جاهزية المكاتب البريدية من خلال تعبئة استثنائية للموارد البشرية والوسائل اللوجستية. بما يسمح بالتكفل السريع والمنظم بالمواطنين والاستجابة الفعالة لحجم الطلب.

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر، بصفتها مرفقًا عموميًا قريبًا من المواطن، التزامها الراسخ بتجسيد توجيهات السلطات العليا. وضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها عبر كامل شبكتها الوطنية. في إطار رؤية ترتكز على الفعالية، القرب، ومواكبة تطلعات المواطنين في ظل مختلف المستجدات.