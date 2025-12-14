بريد الجزائر يجري أشغال توسعة مع تحويل مؤقت للخدمات بعدة ولايات

أعلنت مؤسسة “بريد الجزائر” عن إطلاق أشغال إعادة تهيئة وتوسعة عدد من المكاتب البريدية بعدة ولايات. وذلك في إطار جهودها المستمرة لعصرنة الشبكة البريدية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزبائنها الكرام.

وحسب بيانٍ لـ “بريد الجزائر”، فإن التحويلات المؤقتة للخدمات خلال هذه الفترة تشمل كلًّا من:

حي الملعب بالبليدة نحو مكتب بوفاريك،

الجزائر أول ماي نحو مكتب حسيبة بن بوعلي

خليفة بوخالفة نحو مكتب الجزائر القباضة الرئيسية بالجزائر الوسطى

عين النعجة “196 مسكن” نحو مكتب عين النعجة هواري بومدين بالجزائر شرق

واد الرمان نحو مكتب العاشور “عدل” بالجزائر غرب

وششار نحو مكتب الجديد ششار بولاية خنشلة

ويشكر “بريد الجزائر” جميع المواطنين على تفهمهم خلال فترة الأشغال، مؤكدًا حرصه الدائم على تحسين خدماته وتقديم أفضل تجربة ممكنة لكل زبائنه.