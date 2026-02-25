إعــــلانات
بريد الجزائر يجري تعديلات في هذه المكاتب بالعاصمة

بريد الجزائر يجري تعديلات في هذه المكاتب بالعاصمة
أعلن بريد الجزائر اليوم الأربعاء، عن إجراء  أشغال إعادة تهيئة وتوسعة بعض المكاتب البريدية في ولاية الجزائر. وهذا في إطار عصرنة الشبكة البريدية وتحسين ظروف استقبال المواطنين والزبائن .

واشار بريد الجزائر، إلى أن المكاتب المعنية بإعادة التأهيل هي كل من مكتب “الدويرة”. على أن يتم تحويل مؤقت للخدمات نحو مكتب البلدية ومكتب متنقل. ومكتب “دالي براهيم”، الذي سيتم تحويل العمل مؤقتا للخدمات لمكتب البلدية.

