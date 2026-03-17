بريد الجزائر يحذر.. احتيال إلكتروني جديد ينتشر

حذّرت مؤسسة بريد الجزائر من طريقة جديدة للاحتيال الإلكتروني تستهدف زبائنها، وذلك في إطار حرصها على حماية المعاملات المالية والمعطيات الشخصية للمواطنين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها،” أنه تم رصد تداول صفحات إلكترونية مشبوهة تنتحل صفتها تحت اسم “Study Services”. حيث تروّج لمزاعم إطلاق جيل جديد من بطاقات الدفع، مع دعوة المستخدمين إلى حجز أو استبدال بطاقاتهم عبر رابط إلكتروني احتيالي”.

وأكدت المؤسسة نفيها القاطع لأي علاقة لها بهذه الصفحة أو بالمحتويات المنشورة عبرها. مشددة على أن هذه الممارسات تندرج ضمن محاولات احتيال إلكتروني تهدف إلى الاستيلاء على المعطيات ذات الطابع الشخصي والبيانات المالية للمواطنين.

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أن كافة الخدمات والعروض الرسمية يتم الإعلان عنها حصريًا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، لاسيما الموقع الإلكتروني الرسمي والصفحات الموثّقة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في الروابط التالية:

فايسبوك: https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/algerieposte/

X:

تيك توك:

يوتيوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ

كما شددت المؤسسة على أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قصد ملاحقة ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال ذات الطابع الإجرامي. وفقًا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، بما يكفل حماية مصالحها وصون حقوق وأمن زبائنها الكرام.