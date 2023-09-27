إعــــلانات
الوطني

بريد الجزائر يحذر من التطبيقات المزيفة

بقلم نوال زايد
بريد الجزائر يحذر من التطبيقات المزيفة
  • 242
  • 0

حذرت مؤسسة بريد الجزائر، من بعض التطبيقات المزيفة والحاملة لنفس الإسم والشعار.

كما دعت في منشور لها الزبائن إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية قبل التأكد من مصداقية التطبيق ECCP هو الموجود على الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp
كما ذكرت ان الرمز otp هو رمز خاص ووحيد يصل الزبون عبر رسالة نصية قصيرة وتستعمل بغرض اثبات الهوية عند طلب البطاقة الذهبية. الاشتراك في خدمات التطبيق بريدي موب ، تسجيل التطبيق بريدي موب، تغيير رقم هاتفكم النقال، الدفع عبر الانترنت.
ونبهت المؤسسة ان رمز OTP هو عبارة عن رمز سري، يجب تجنب مشاركته.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ijxRJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر