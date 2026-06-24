بريد الجزائر يحذر !

دعت مؤسسة بريد الجزائر، في ظل انتشار الصفحات المزيّفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المنتحلة لصفتها إلى توخي أعلى درجات الحيطة. والحذر لحماية البيانات الشخصية والمالية.

كما طالب بريد الجزائر من الزبائن التحقّق من الرابط على انه يعود إلى الموقع الرسمي. وتجنّب الضغط على الروابط المشبوهة. والاعتماد على المصادر الموثوقة فقط، والصفحات الرسمية الموثّقة وتجنّبوا التفاعل مع الصفحات المجهولة أو المحتويات المضلّلة.

روابط الصفحات الرسمية لبريد الجزائر:

فايسبوك:https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/

ليكند ان:https://www.linkedin.com/company/algerieposte/

X :https://twitter.com/postedz

تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1

يوتوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ

الموقع الرسمي : www.poste.dz

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