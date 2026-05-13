بريد الجزائر يحذّر من مكالمات هاتفية!

حذّرت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، كل زبائنها من مشاركة المعلومات الشخصية أول المالية على غرار البطاقة النقدية والرقم السري (PIN) بالإضافة إلى رمز التحقق OTP.

وأكدت المؤسسة أنها لا تطلب إطلاقا من زبائنها معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف مثل رقم البطاقة النقدية. الرقم السري (PIN) ورمز التحقق OTP.

كما أشارت أنه في حال ما إذا تلقى أحد زبائنها مكالمة هاتفية من شخص يدّعي أنه موظف ويطلب هذه المعلومات. يجب عدم تقديم أي معلومة شخصية وقطع المكالمة على الفور، مع الحرص على التواصل مع الجهات الرسمية لبريد الجزائر للتبليغ.

