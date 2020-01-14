بريد الجزائر يدعو زبائنه لتجديد البطاقات الذهبية المنتهية الصلاحية

دعت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها، حاملي البطاقة الذهبية، بالتوجه لمكاتب البريد التي استلموا بها بطاقاتهم لأول مرة، لتجديد البطاقات المنتهية الصلاحية.

وجاء في بيان لذات المؤسسة، اليوم الثلاثاء، أن البطاقات التي تنتهي صلاحيتها يتم إعادة تصنيعها وتشخيصها بشكل تلقائي، وإرسالها إلى مكاتب البريد.

وأوضحت المؤسسة، أن البطاقة التي يتم تجديدها لا تستلزم تجديد الرقم السري الخاص بها، بل تحتفظ لاستعمالها

بالرقم السري الأول.

وجاء في البيان، أن الزبائن الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم الذهبية، عليهم التقدم من مكاتب البريد التي استلموا بها بطاقاتهم لأول مرة، مرفقين ببطاقة إثبات الهوية، من أجل الحصول على بطاقاتهم الجديدة.

وأوردت ذات المؤسسة، أن بإمكان الزبون التقدم من مكتب البريد الذي يختاره بنفسه والقيام بتقديم طلب إعادة إرسال البطاقة من مكتب البريد الذي تتواجد به البطاقه، نحو مكتب البريد الذي اختاره.

ولأجل ذلك، يتم إستعمال استمارة متوفرة بمكاتب البريد، والتي يمكن أيضا تحميلها عبر الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر.

وفي حالة عدم إرسال البطاقة إلى مكتب البريد، بإمكان الزيون طلب استلام بطاقته بمكتب البريد الذي يختاره عبر الرابط الإلكتروني: “edearte.poste.dz”.

ويجب أن يتم هذا الطلب في ظرف شهرين، قبل إنقضاء صلاحية البطاقة الذهبية، يضيف البيان.

كما ذگر بريد الجزائر، بأن هنالك 4 قنوات تتيح لهم الاطلاع على حالة بطاقتهم الجديدة ومتابعتها، وهذه القنوات هي: الإشعار عبر الرسائل للنصية القصيرة، والشبابيك البنكية الآلية، وعبر البواية “EC CP” التي يمكن الولوج إليها عن طريق الموقع”www.postc.dz2″.

وكذا الاتصال بمركز الاتصال عبر الرقم “30-15″، من أجل متابعة عملية تجديد البطاقة.

للإشارة، فإن البطاقة الذهبية تعتبر صالحة للاستعمال إلى غاية اليوم الأخير من شهر نهاية الصلاحية المحدد عليها، وفي حال استخدام بطاقة منتهية الصلاحية عبر الشباك البنكي الآلی، فإن ذلك سيؤدي إلى إبتلاع البطاقة.

وأشادت مؤسسة بريد الجزائر، بالنجاح الكبير الذي حققته البطاقه النقدية “الذهبية”، حيث وصل عدد الزبائن الحائزين عليها إلى6 ملايين زيون.