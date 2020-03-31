بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني مجانا

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن منح أجهزة الدفع الإلكتروني “TPE”، للتجار والمتعاملين الاقتصادين مع ضمان خدماتها بصفة “مجانية” لمدة شهرين.

ويأتي ذلك في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها هذه المؤسسة، لمرافقة جهود مواجهة فيروس كورونا وتعميم وسائل الدفع الالكتروني، حسب بيان لذات المؤسسة، اليوم.

وجاء في البيان:” يُنهى إلى علم التٌجار والمتعاملين الاقتصاديين المُرخص لهم بمزاولة نشاطهم خلال هذه الفترة، أنه يمكنهم الآن، اقتناء أجهزة الدفع الالكتروني “TPE” لدى مؤسسة بريد الجزائر، مجانا “.

ويتم الحصول على هذه الأجهزة على مستوى مديرية بريد الجزائر لكل ولاية، بعد استيفاء الإجراءات الإدارية الضرورية، وذلك في حدود الكميات المتوفرة.

كما سيتم منح الأولوية لتجار المواد الغذائية، والمخابز والملبنات، ومحلات البقالة، والخضر والفواكه، واللحوم وكذا المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.

بالإضافة الى التجار والمتعاملين المتواجدين في الولايات المعنية بالحجر الصحي الكلي، أو الجزئي.

وتقترح بريد الجزائر على التجار المذكورين الذين يقتنون جهاز الدفع الالكتروني، مجانية كل الخدمات المتعلقة بهذه الأجهزة، لمدة شهرين كاملين من خدمات الاشتراك.

وتتمثل هذه الخدمات، في الاتصال بالشبكة المعلوماتية، والتثبيت والتشغيل، والتكوين في كيفية الاستعمال، والصيانة، إضافة إلى تزويدهم مجانا بـ20 حزمة لأوراق الطبع.

وتمكن أجهزة الدفع الإلكتروني “TPE”، أصحاب البطاقة الذهبية وكذا أصحاب بطاقة CIB من تسديد المقتنيات والخدمات عن طريق هذه البطاقة.

ويأتي ذلك، للتقليل من مخاطر تداول السيولة النقدية، والتنقل إلى مكاتب البريد لسحب الأموال.