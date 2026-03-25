بريد الجزائر يصدر بيانا هاما حول هذه “المعلومات المغلوطة”

كشف بريد الجزائر، عن انتشار صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة المؤسسة وتروج لمعلومات مغلوطة. حول إصدار بطاقات دفع جديدة، مع توجيه المستخدمين إلى روابط إلكترونية مشبوهة.

وأوصى بريد الجزائر، في إطار حماية المواطنين، بتجاهل هذه الصفحات وعدم التفاعل معها. أو الضغط على الروابط المرفقة أو مشاركة البيانات الشخصية. وكذا الاعتماد فقط على الصفحات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات.

كما يمكن التبليغ عن هذه الصفحات عبر الصفحات الرسمية.

