بريد الجزائر يصدر بيانا هاما لزبائنه

أنهت مؤسسة بريد الجزائر إلى علم زبائنها أنه سيتم اقتطاع التعريفة السنوية على مسك الحساب لسنة 2022 والمقدرة بـ 200 دينار جزائري.

وجاء في بيان بريد الجزائر “طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 14/299 المؤرخ في 21 أكتوبر 2014. المحدد لتعريفات الخدمات المالية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية. سيتم ابتداء من يوم 7 مارس 2023 اقتطاع التعريفة السنوية على مسك الحساب لسنة 2022 والمقدرة بـ 200 دينار جزائري”.