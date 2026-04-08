بريد الجزائر يصدر بيانا هاما ويُحذّر!

حذّرت مؤسسة بريد الجزائر من صفحات وهمية وحسابات مزيفة تنتحل صفتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أنه وعلى إثر تزايد الصفحات والحسابات المزيفة التي تنتحل صفة بريد الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والتي تقوم بنشر مسابقات وجوائز وهمية لاستدراج المواطنين، فإن بريد الجزائر لايطلب أي معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف، الرسائل النصية أو مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن كل الاتصالات الرسمية مع الزبائن تتم حصريًا عبر القنوات المعتمدة للمؤسسة.

ودعت المؤسسة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم مشاركة أي بيانات سرية خاصة بالبطاقة. بالإضافة كذلك إلى عدم التفاعل مع الصفحات أو الرسائل المشبوهة.

وذكّرت بضرورة الإعتماد على الصفحات الرسمية لبريد الجزائر فقط كمصدر موثوق للمعلومة.

روابط الصفحات الرسمية لبريد الجزائر:

فايسبوك:https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/

ليكند ان:https://www.linkedin.com/company/algerieposte/

X :https://twitter.com/postedz

تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1

يوتوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ

الموقع الرسمي لبريد الجزائر: www.poste.dz.

