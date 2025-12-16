بريد الجزائر يصدر بيانا هاما

أعلن بريد الجزائر، أنه في إطار عصرنة الشبكة البريدية وتحسين ظروف استقبال الزبائن والمواطنين، تجري حاليًا أشغال إعادة تهيئة وتوسعة بعض المكاتب البريدية في عدد من ولايات الوطن.

وحسب بيان بريد الجزائر، فإن الولايات المعنية بإعادة التهيئة المراكز هي كل من الشلف مكتب دايد محمد تحويل مؤقت للخدمات نحو مكتب تواقريت. البليدة مكتب حي دريوش تحويل مؤقت للخدمات نحو مكتب بوعارفة - حي دريوش. خنشلة مكتب خنشلة عناصر تحويل مؤقت للخدمات نحو القابضة الرئيسية لخنشلة. الجزائر وسط مكتب رشيد كواش تحويل مؤقت للخدمات نحو مكتب أحسن عسكري. مكتب سعيد حمدين تحويل مؤقت للخدمات نحو مكتب بئر مراد رايس. النعامة :مكتب مشرية الإخوة رحماني تحويل مؤقت للخدمات نحو مكتب مشرية عمراني.