بريد الجزائر يصدر بيانا هاما

دعا بريد الجزائر، اليوم الاثنين، إلى الولوج للمنصة الرقمية الخاصة بمسابقة التوظيف.

وأوضح بريد الجزائر في بيان له، أن جميع المترشحين الذين لم يقوموا بعد بالولوج إلى المنصة للتحقق من بيانات دخولهم، مدعووين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن”. “نظرًا لأهمية هذه الخطوة في ضمان الولوج يوم الامتحان بكل أريحية وبدون عراقيل تقنية”.

