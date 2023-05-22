بريد الجزائر يصدر طابعا بريديا إحياء للذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الإثنين، تزامنا وفعاليات إحياء الذكرى الـ 75 لنكبة فلسطين التي تحتضنها الجزائر. طابعا بريديا يمثل المسجد الأقصى وإلى جانبه المفتاح الرمز الذي يعبر عن تمسك الفلسطنيين بحق العودة إلى أراضيهم.

ويأتي إصدار هذا الطابع بمبادرة من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارة البريد والمواصلات السلكية. وهو من رسم الفنان التشكيلي الشاب معتز بالله سرييس.

ويصدر هذا الطابع في 200 ألف نسخة مرفوقة ببطاقة فنية وظرف اليوم الأول للإصدار. وقد إنطلقت عملية البيع المسبق له على الساعة الثامنة من صباح اليوم. كما تستمر إلى يوم غد الثلاثاء عبر جميع مكاتب البريد على مستوى التراب الوطني.

وبالمناسبة أكدت مديرة الطوابع البريدية بمؤسسة بريد الجزائر سهام بوعزارة على أن الطابع البريدي الجزائري. تجاوب منذ استرجاع السيادة الوطنية وتفاعل مع كل المناسبات العربية والدولية وتبنى كل القضايا الإنسانية العادلة. وقضايا التحرر وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي خصها بمزيد العناية والإهتمام.