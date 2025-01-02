بريد الجزائر يصدر طابعا بريديا خاصا تكريما لفئة الشباب

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر، طابعا بريديا خاصا وهذا تكريما لفئة الشباب، حسب بيان للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن بريد الجزائر، كمؤسسة مواطنة تدعم إبداعات الشباب وطموحاتهم، وتساهم بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكدت أن هذا الطابع البريدي الخاص يعد تكريمًا لهذه الفئة الطموحة التي تمثل مستقبل الوطن.

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