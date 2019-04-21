بريد الجزائر يصدر طوابع جديدة بمناسبة يوم العلم
أصدر بريد الجزائر ،اليوم الأحد، طوابع جديدة تخليدا لذاكرة العلماء. وذلك بمناسبة يوم العلم 16 أفريل.
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أصدر بريد الجزائر ،اليوم الأحد، طوابع جديدة تخليدا لذاكرة العلماء. وذلك بمناسبة يوم العلم 16 أفريل.
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نظّم، العشرات من عمال سونلغاز، صبيحة اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المصلحة بالعاصمة.
وقام عمال سونلغاز، بالوقفة الاحتجاجية، رفضا لزيارة وزير الطاقة محمد عرقاب، إلى…
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تشرع شركة المياه والتطهير "سيال" ابتداء من يوم الاثنين، في أشغال إعادة التهيئة مجمع الرئيسي للمياه المستعملة، ببلدية عين طاية.
و حسب بيان للشركة، تُقام الأشغال على…
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