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بريد الجزائر يصدر طوابع جديدة بمناسبة يوم العلم  

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بريد الجزائر يصدر طوابع جديدة بمناسبة يوم العلم  
بقلم شهرزاد مزياني

أصدر بريد الجزائر ،اليوم الأحد، طوابع جديدة تخليدا لذاكرة العلماء. وذلك بمناسبة يوم العلم 16 أفريل.


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