بريد الجزائر يطرح بطاقات دفع مسبق جديدة بمزايا متنوعة وحدود سحب مختلفة

أعلن “بريد الجزائر” عن توفير مجموعة من بطاقات الدفع المسبق الجديدة، المصممة لتلبية احتياجات فئات مختلفة من الزبائن، سواء لأغراض شخصية أو مؤسساتية أو لفائدة الزوار الأجانب.

وتندرج ضمن هذه البطاقات: بطاقة GIFT PREPAID CARD تحت شعار “حرية الاختيار”، وهي بطاقة عصرية رقمية تُعد مثالية لتقديم الهدايا، سواء في الإطار الشخصي أو المؤسساتي. ويُقدَّر الحد الأقصى للسحب اليومي عبر الشبابيك الآلية لهذه البطاقة بـ 5000 دج، 10000 دج و20000 دج، حسب نوع البطاقة.

كما يوفر بريد الجزائر بطاقة VISITOR PREPAID CARD تحت شعار “مرحبا، ادفع بذكاء”، وهي موجهة خصيصًا للسياح والزوار الأجانب في الجزائر، حيث تتيح لهم تجربة إقامة آمنة وسلسة مع حلول دفع عصرية تتماشى مع احتياجاتهم. ويصل الحد الأقصى للسحب اليومي عبر الشباك الآلي إلى 5000 دج، 10000 دج و25000 دج، وفق نوع البطاقة.

ومن بين العروض كذلك، بطاقة PREPAID EMPLOYEE CARD تحت شعار “المزايا ببساطة”، وهي بطاقة موجهة للمؤسسات العمومية والخاصة، وتهدف إلى تسهيل وتبسيط إدارة المزايا الاجتماعية للموظفين بطريقة عملية وآمنة.

وتأتي هذه البطاقات في إطار سعي “بريد الجزائر” إلى تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتوسيع الحلول المالية العصرية لفائدة مختلف فئات المستخدمين.