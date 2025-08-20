بريد الجزائر يطلق بطاقة ذهبية جديدة لهذه الفئة

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر بطاقة جديدة للدفع الإلكتروني «الذهبية»، خصصت للطلبة الجامعيين الجدد.

وأوضح “بريد الجزائر” أن هذا الإصدار الجديد يأتي في سياق مواكبة جهود وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تسهيل المسار الجامعي للطلبة.

ومن خلال هذه البطاقة الجديدة التي تحمل نفس خصائص «الذهبية»، سيتمكن الطلبة من الاستفادة من مجموعة من الخدمات.

والهدف من هذه البطاقة هو تسهيل حياتهم اليومية داخل الفضاء الجامعي، من خلال فتح مسار رقمي للطالب يسمح بتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني. عن طريق تزويد الطلبة بمزيد من التفاصيل حول باقي الخدمات المتوفرة في هذا الإصدار قريبًا.

كما أكد “بريد الجزائر” استعداده، خلال الأسابيع المقبلة، لإطلاق حملة وطنية واسعة للترويج للبطاقة الإلكترونية الجديدة.