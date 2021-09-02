بريد الجزائر يطلق بوابة خاصة لحاملي شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بإمكان حاملي شهادة البكالوريا الولوج إلى بوابة بريد الجزائر “ccp nat” التي سيتم فتحها قريبا، خصيصا لفتح حساب بريدي جاري والبطاقة الذهبية

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه في إطار تجسيد الإتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2021 الولوج إلى بوابة بريد الجزائر سيتم فتحها قريبا، لطلب فتح حساب بريدي جاري، وطلب البطاقة الذهبية التي يمكن استخدامها لدفع حقوق التسجيل خلال مرحلة التسجيلات النهائية من 04 إلى 09 سبتمبر.

وأضاف البيان، أنه يمكن دفع حقوق التسجيل من أي بطاقة ذهبية لأحد أفراد الأهل أو الأقارب، حيث ستكون التسجيلات النهائية في جميع مراحلها عبر الخط فقط، بما في ذلك دفع حقوق التسجيل عبر الخط.

وأشارت الوزارة أن نتائج التوجيه، سيتم الإعلان عنها يوم 08 سبتمبر 2021.

وأفاد البيان، أن الناجحين في شهادة البكالوريا 2021، غير معنيون بتقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة في ملف المنحة، وستتكفل إدارة الخدمات الجامعية بالتنسيق مع إدارة الضرائب إتمام الملف، ويطبق هذا الإجراء أيضا عند تجديد ملف المنحة حتى بالنسبة للطلبة القدامى، وهذا نظرا للظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.