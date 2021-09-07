بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر لأصحاب الحسابات البريدية، خدمة التوزيع البريدي السريع للبطاقة الذهبية “الخدمة الممتازة”، المتعلقة بطلب توصيل البطاقة النقدية الذهبية بطريقة سريعة وآمنة إلى منزلهم، في آجال قياسية لا تتعدى الـخمس5 أيام منذ تاريخ تأكيد الطلب والمصادقة عليه.

وأضاف البيان، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الممتازة لبريد الجزائر لطلب او تجديد البطاقة الذهبية وتسلمها يدا بيد الى المنزل عبر الولوج الى الرابط

https://edcarte.poste.dz/fr/choix.phpالتالي

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