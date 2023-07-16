بريد الجزائر يطلق رسميا تطبيقه ECCP مع إضافة خدمة جديدة

أعلن بريد الجزائر في بيان له، اليوم الأحد، عن اطلاق تطبيقه الرسمي”ECCP- Algérie Poste” ، مع إضافة خدمة جديدة.

والتي تمكن من طلب الرمز السري الخاص بالبطاقة الذهبية عبر نفس التطبيق.

وأوضح ذات البيان، أن هذا التطبيق يأتي كخطوة هامة في رحلة بريد الجزائر المستمرة نحو التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات المواطنين.

ويوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام ووظائف متنوعة تمكن من الوصول الى الخدمات المالية بكل سهولة.

كما يمكن الان الاستفادة من خدمة جديدة تسمح بطلب الرمز السري الخاص بالبطاقة الذهبية بكل مصداقية دون الحاجة الى تعبئة الطلب عبر مكاتب بريد الجزائر.

كما حذر ذات البيان، ونوه بوجود تطبيقين رسميين لمؤسسة بريد الجزائر المتمثلين في “بريدي موب” والتطبيق الجديد “ECCP- Algérie Poste”، حيث يرجى اخذ الحيطة والحذر عند تنزيل التطبيقات الأخرى التي تدعي الإرتباط بالمؤسسة، قد تكون غير رسمية وتعرض المعلومات الشخصية والمالية للخطر، حيث ينصح بتحميل التطبيق عبر متاجر “بلاي ستور” لنظام “اندرويد”.