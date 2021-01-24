بريد الجزائر يطلق مشروع دمج مؤسسات ناشئة ومصغرة تخص أعوان نقديين معتمدين

أطلق بريد الجزائر، مشروع دمج مؤسسات ناشئة ومصغرة تخص أعوان نقديين معتمدين، في اطار إستراتجيتها لتسريع تعميم خدمات الدفع الالكتروني.

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها، أن هذا المخطط من شأنه تشجيع وتفعيل دور هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني.

وتستند الشراكة على شبكة قبول وطنية مكونة من عدة مؤسسات ناشئة ومصغرة يتم انتقاؤها وتأهيلها ثم اعتمادها من طرف المؤسسة.

وسيكون من مهام الأعوان النقديين المعتمدين، التسويق ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بمسار التعاقد مع البريد للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني للمؤسسة.

كما أُسنِدت للأعوان مهام تثبيت وصيانة وسائل الدفع الالكتروني الجوارية، وربط مواقع البيع للتجارة الالكترونية بالمنصة النقدية لبريد الجزائر.

كما يمكن للأعوان، ضمان خدمة ما بعد البيع، لفائدة العملاء المتعاقدين مع المؤسسة، المستفيدين من وسائل الدفع الإلكتروني.

ودعت مؤسسة بريد الجزائر، كل المؤسسات المهتمة إلى تحميل دفتر الشروط مجانا عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.