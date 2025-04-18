بريد الجزائر يعزز شبكته بـ373 شباكًا آليًا جديدًا 

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن تدعيم شبكتها بـ373 شباكًا آليًا جديدًا، وذلك بعد دخول 167 شباكًا آليًا آخر حيز الخدمة سابقًا.

ويشمل هذا التوسّع الهام في الشبكة ولايات عديدة، من بينها: أدرار، الأغواط، أم البواقي، إليزي، باتنة، بجاية، البليدة، بني عباس، بسكرة، بشار، برج بوعريريج، بومرداس، البويرة، البيض، جانت، الجلفة، الجزائر، جيجل، خنشلة، المدية، المسيلة، مستغانم، معسكر، النعامة، أولاد جلال، عنابة، عين الدفلى، عين تموشنت، الطارف، تبسة، تيارت، تيبازة، تيزي وزو، تيميمون، تندوف، تقرت، قالمة، قسنطينة، سكيكدة، سطيف، سعيدة، سوق أهراس، الشلف، غرداية، غليزان، ميلة، الوادي، ورقلة، ووهران.