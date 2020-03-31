بريد الجزائر يعلن رقم وإسم الحساب البريدي لاستقبال مساهمات مواجهة كورونا

تم فتح حساب بريدي جاري لدى مؤسسة “بريد الجزائر” لاستقبال مساهمات الراغبين في دعم الجهود الوطنية، لمجابهة جائحة كورونا.

وأوضحت ذات المؤسسة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن رقم الحساب الجاري المخصص لاستقبال المساهمات هو : 200/12.

وأضافت المؤسسة، أن اسم الحساب هو : COVID-19-Algérie ، و الهوية البريدية للحساب هي RIP: 077 99999 0000000200 91.

و يمكن للمساهمين دفع تبرعاتهم عبر الحساب البريدي سابق الذكر وفق إحدى الكيفيات المتمثلة في التحويل عن بعد من حساب جاري باستعمال البطاقة الذهبية.

وكذا بواسطة استعمال الهوية البريدية “RIP: 077 99999 0000000200 91″، و ذلك عن طريق الشباك الآلي “GAB” أو تطبيق “بريدي موب” أو موقع “بريدي واب”.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في مكاتب البريد وذلك عن طريق إما التحويل من حساب بريدي جاري عن طريق صك بريدي، يحرر لفائدة الحساب رقم 200 مفتاح 12 “كوفيد-19”.

أو التحويل من حساب بريدي جاري باستعمال البطاقة الذهبية، والنموذج الموحد SFP01 لفائدة الحساب سابق الذكر.

كما بإمكان المساهمين أيضا إجراء التحويل عن طريق صك بريدي أو صك الخزينة أو استثناء، بالدفع نقدا، يضيف البيان.

و للمزيد من التفاصيل، تدعو مؤسسة بريد الجزائر إلى زيارة موقعها: www.poste.dz.

وتندرج هذه الخطوة في إطار إطلاق حملة التضامن الوطني، حيث أكدت مؤسسة بريد الجزائر على أنها قد جندت كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه الحملة التضامنية.