بريد الجزائر يعلن عن إجراءات لتمكين المتقاعدين من سحب معاشاتهم

ذكر بريد الجزائر، اليوم الأحد، أنه بإمكان المتقاعدين والمسنين سحب معاشاتهم بالتوكيل.

وجاء بيان بريد الجزائر، تبعا لقرار تمديد إجراءات الحجر الكلي والجزئي، وفي إطار جملة التدابير الوقائية المتخذة من طرف المؤسسة لتفادي انتشار فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب فترة صب الأجور والمعاشات، وتزامنها مع حلول شهر رمضان المعظم.

ويسمح إجراء سحب المعاشات بالتوكيل، للشخص الذي لا يرغب في التنقل إلى مكاتب البريد، بتفويض شخص آخر ينوب عنه في القيام بعملية سحب المعاش، وذلك للحد من تنقل الأشخاص، خاصة المسنين الذين يعتبرون الأكثر عرضة للفيروس.

ويخضه هذا الإجراء الاستثنائي، لشروط، حيث يجب للمفوض إليه تقديم نموذج “التوكيل الاستثنائي”، موقعًا من طرف الشخص الموكل، مع مراعاة مطابقته للتوقيع الأصلي المسجل لدى بريد الجزائر.

وأشار بريد الجزائر أن النموذج متوفر في كل مكاتب البريد، كما يمكن تحميله، من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر.

واشترط بريد الجزائر تقديم النسخة الأصلية لوثيقة هوية المتقاعد (صاحب المعاش) والصك البريدي الممضي من طرف المتقاعد ومسمى لصالحه.

كما لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للصك خمسين ألف دينار، بالإضافة الى تقديم وثيقة هوية المفوض إليه ونسخة لحفظها في ملف المعاملة.

وأكد بريد الجزائر أنه ممنوع أن يتجاوز آجال سحب المعاش ثلاثة أيام من تاريخ توقيع التوكيل.

كما تطمئن مؤسسة بريد الجزائر، كافة زبائنها الكرام بضمان استمرارية خدماتها، مع توفير السيولة الكافية.

ودعت بالمناسبة إلى عدم التدافع والتزاحم في مكاتب البريد، مع التأكيد على ضرورة احترام تعليمات الوقاية والمتمثلة خاصة في عدم الدخول دفعة واحدة إلى مكتب البريد، احترام مسافة الأمان أثناء الانتظار، تطهير الأيادي قبل وبعد كل معاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن بريد الجزائر، قد بادرت بحملة من الإجراءات في إطار المجهودات الوطنية لمجابهة تفشي الوباء، لاسيما التطهير الدائم والمستمر لمكاتب البريد والشبابيك الآلية (GAB)، التشجيع على استخدام الشبابيك الآلية (GAB) لبريد الجزائر، مع ضمان اشتغالها وتوفر السيولة فيها باستمرار.

كما يمكن أيضا لزبائن بريد الجزائر استغلال الشبابيك الآلية الخاصة بالبنوك، وذلك في إطار التعامل النقدي البيني بين بريد الجزائر والمؤسسات البنكية.

وشجع بريد الجزائر على استعمال أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) لبريد الجزائر، وعدم تداول السيولة، واستغلال أجهزة الدفع الخاصة بالبنوك.

ودعا بريد الجزائر لاستعمال واستغلال الخدمات المتوفر عن بعد، عبر تطبيق بريدي موب، وعبر المواقع الالكترونية: E-ccp بريدي ويب، وبوابات الدفع الالكتروني.

كما أكد طرح أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) مجانا للتجار والمتعاملين الاقتصاديين، وفتح حساب بريدي جاري لاستقبال تبرعات المحسنين لدعم الجهود الوطنية في محاربة الوباء.

وأفاد بريد الجزائر عن تسهيل عملية سحب أجور مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال الساعي المُعين، التنقل إلى مقرات الهيئات والسلطات العمومية وتوفير المكاتب البريدية المتنقلة.

في الأخير، دعت بريد الجزائر كافة فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في إنجاح التدابير المتخذة من أجل مكافحة هذا الوباء.