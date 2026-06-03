بريد الجزائر يعلن عن مواقيت العمل الجديدة

نشرت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، بيانًا يحدد مواقيت العمل الجديدة بمكاتبها خلال فصل الصيف.

ووفقا لبيان “بريد الجزائر” فإن مواقيت العمل الجديدة تختلف بين ولايات الشمال والجنوب، وحسب نظام العمل (فرق - خدمة محدودة – خدمة مستمرة).

وحدد “بريد الجزائر” توقيت العمل من الساعة 8 صباحًا إلى السابعة مساء، من يوم السبت إلى الأربعاء، بمناطق الشمال، في المكاتب التي تعمل بنظام الفرق.

بينما يكون العمل من الساعة 8 صباحا إلى الرابعة مساء يوم الخميس، بمناطق الشمال في المكاتب التي تعمل بنظام الفرق.

في حين يحدد توقيت العمل من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار، ومن الثانية زوالا إلى الخامسة مساء، من السبت إلى الأربعاء بمناطق الشمال، في المكاتب التي تعمل بنظام الخدمة المحدودة.

وأضاف البيان أن العمل ينطلق من الساعة 8 صباحا ويستمر إلى منتصف النهار يوم الخميس، بمناطق الشمال في المكاتب التي تعمل بنظام الخدمة المحدودة.

ومن الساعة 8 صباحا إلى الخامسة مساء من السبت إلى الأربعاء، بمناطق الشمال، في المكاتب التي تعمل بنظام الخدمة المستمرة.

ومن الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار يوم الخميس، بمناطق الشمال، في المكاتب التي تعمل بنظام الخدمة المستمرة.

مناطق الجنوب:

حدد “بريد الجزائر” توقيت العمل من الساعة 7 صباحا إلى السادسة مساء، من يوم السبت إلى الأربعاء، في المكاتب التي تعمل بنظام الفرق.

ومن الساعة 7 صباحا إلى الثالثة بعد الزوال يوم الخميس، بمناطق الجنوب في المكاتب التي تعمل بنظام الفرق.

ومن الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا، من يوم السبت إلى الخميس، بمناطق الجنوب، في المكاتب التي تعمل بنظام الخدمة المحدودة أو نظام الخدمة المستمرة.