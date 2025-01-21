بريد الجزائر يفتح مسابقة توظيف

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، عن فتح مسابقة توظيف تشمل 476 عاملا عبر كامل التراب الوطني.

وشدد زروقي، في كلمة له بمناسبة إبرام اتفاقيتين في مجال الرقمنة بين المجلس الشعبي الوطني وقطاعي كل من البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعليم العالي والبحث العلمي، على تثمين قدرات رأس المال البشري الذي يزخر به القطاع وتحسين ظروف العمل والتخفيف من الضغط على عمال مؤسسة “بريد الجزائر”.

مضيفا أنه وفي هذا الإطار، سيتم فتح مسابقة توظيف تشمل 476 عاملا عبر كامل التراب الوطني. وستنطلق التسجيلات الخاصة بها ابتداءً من يوم السبت 25 جانفي المقبل، عبر المنصة الرقمية الرسمية لمؤسسة “بريد الجزائر”.

وأكد الوزير، على الحرص على ضمان عملية توظيف عادلة وشفافة تكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.