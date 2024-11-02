بريد الجزائر يفتح مكاتب جديدة عبر 4 ولايات

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم السبت، عن افتتاح مكاتب بريدية جديدة عبر عدة ولايات من الوطن، حسب ما أورده بيان للمؤسسة.

وأفادت ذات المصادر، أنه تزامناً مع الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وضمن الجهود الرامية إلى توسيع الشبكة البريدية وتحسين ظروف استقبال الزبائن. يُحيي بريد الجزائر هذه الذكرى بافتتاح مكاتب بريدية جديدة.

مشيرة أنه تم فتح مكتب بريد الظهرة بولاية الشلف، مكتب بريد أولاد أحمد - تيمي 17 أكتوبر 1961 بولاية أدرار، مكتب بريد تيمروالين بولاية إليزي، كما تم إعادة فتح مكتب بريد الصرول بولاية عنابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور