بريد الجزائر يفوز للمرة الثانية بالجائزة الدولية “خدمة الزبائن”

فازت مؤسسة البريد السريع “EMS” ، فرع مؤسسة بريد الجزائر المتخصصة في النقل والتوزيع السريع للبريد والطرود، للسنة الثانية على التوالي، بجائزة خدمة الزبائن.

وأوضح بيان بريد الجزائر، أن هذا الأخير برنامج يتم تنظيمه سنويًا من طرف تعاونية “EMS”، أحد هياكل الاتحاد البريدي العالمي، قصد تشجيع ومكافأة الأداء الاستثنائي لخدمة “EMS” المقدمة من قبل متعاملي البريد.

وقد استوفت مؤسسة “EMS” الجزائر طوال عام 2019، معايير الاستحقاق للحصول على هذه الجائزة، استنادًا إلى التقارير المحصل عليها من أنظمة الاتحاد البريدي العالمي.

كما أثبتت مرة أخرى التزامها بتقديم خدمة ممتازة للزبائن وشركائها العالميين الأعضاء في شبكة البريد السريع “EMS”.

بذلك تصبح مؤسسة EMS الجزائر الآن، جزءًا من مجموعة حصرية ضمن شبكة “EMS” ، والتي تمكنت من تلبية جميع المتطلبات التقنية وقدمت خدمة استثنائية لزبائنها خلال عام 2019.

وبهذه المناسبة، هنأ الاتحاد البريدي العالمي (UPU، بموجب مراسلة رسمية، إطارات وعمّال مؤسسة EMS الجزائر.

للإشارة، وفي إطار إرساء روح المنافسة، ينشر الاتحاد البريدي العالمي كل عام تقاريره السنوية عن أداء 184 دولة عضو في تعاونية EMS..

وتم إرساء هذه التقييمات من خلال العديد من المنصات والأنظمة التي تم تطويرها بهدف تتبع البريد والطرود الموجهة ضمن شبكة EMS ، لمدة عام كامل.

وعلى هذا الأساس، أحرز فرع البريد السريع لبريد الجزائر تقدّما ملحوظا باحتلاله المرتبة 41 عالميا، بعد احتلاله المرتبة الـ 63 في عام 2018، والمركز الـ 96 في عام 2017، والمركز الـ 158 في عام 2016.

وبذلك يحتل “EMS” الجزائر الآن المرتبة الأولى مغاربيا، والرابعة إفريقيا والخامسة من بين البلدان العربية، ما يضع الجزائر في ترتيب مشرف للغاية.

من جانب آخر، تواصل مؤسسة “EMS” الجزائر مخطط تطويرها، حيث سجلت خلال سنة 2019 ارتفاعا سنويا في رقم أعمالها يقدر بـ 42 %.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن التجربة الناجحة لفرع بريد الجزائر “EMS”، والتي مكنت من تحقيق هذه النتائج، سيتم تعميمها في مجالات النشاط الأخرى لمؤسسة بريد الجزائر.

وهنأ بريد الجزائر جميع عاملات وعمال “EMS” الجزائر على هذا التتويج الجديد، الذي لم يكن ليتجسّد لولا مجهوداتهم و كفاءاتهم المهنية.