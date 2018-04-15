بريد الجزائر يقرر تسوية وضعية الزبائن المتضررين من إختفاء أموالهم

أعلنت المديرية العامة لبريد الجزائرأنه على مدراء مراكزالبريد بالولايات تسوية الزبائن الذي تم التسجيل بأنهم سحبوا أموال وهم لم يقبضوها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 9 أفريل أين تم تسجيل خلل تقني في النظام المصرفي لسحب الأموال .

مما تسبب في سحب الاموال من حسابات الزبائن دون أن يقبضوا أي سنتيم،ومن المفروض أن تتم معالجة الامورأوتوماتيكيا حدث عكس ذلك .

وعند مراجعة القرص الرئيسي للمعامللات تبين ان الاموال موجودة ولم تتم صرفها .

وعلى إثر ذلك أعلن بريد الجزائر في بيان له تحصلت النهار نسخة منه أنه من الضروري والعاجل تسوية وضعية الزبائن المتضررين .