بريد الجزائر يقر إجراءات جديدة لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

بادرت مؤسسة بريد الجزائر بجملة من الإجراءات التي تهدف بصفة أساسية إلى تحسين إمكانية الوصول والتكفل الشخصي بكبار السن. والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا في إطار سياسة تحسين الخدمات البريدية. وبالإضافة للإجراءات التي تم اتخاذها لتدعيم المكلفين بالزبائن. من أجل الاستقبال الحسن للمواطنين على مستوى المكاتب البريدية، وسعيا منها لتجسيد المنهج الوطني لحماية كبار السن. والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. من خلال توفير خدمة توصيل وتسليم شخصي لوسائل الدفع إلى منزل المعني بالأمر. على غرار دفتر الصكوك البريدية وبطاقة الدفع الإلكتروني “الذهبية”، وذلك مرتين في الأسبوع على الأقل.

ولقد أسدى المدير العام تعليمات إلى المدراء الولائيين وكذا رؤساء المكاتب البريدية. من أجل التكفل الشخصي بنقل هذه الوسائل إلى أصحابها.

يأتي هذا الإجراء من منظور التضامن الوطني من أجل الاستجابة النوعية لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع. التي تواجه صعوبات في تنقلاتها إلى الهياكل البريدية وأثناء طوابير الانتظار.

وأكدت بريد الجزائر، المؤسسة المواطنة، مرة أخرى التزامها بتقديم خدمات نوعية لزبائنها حرصا منها على تسهيل يومياته.