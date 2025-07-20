بريد الجزائر يكشف عن إصدار شكل جديد من البطاقة الذهبية

أعلن بريد الجزائر عن شروعه في العمل بالشكل الجديد للبطاقة الذهبية، التي ستُمنح ابتداءً من اليوم الأحد، لكل الزبائن الجدد أو الذين يطلبون تجديد بطاقاتهم الحالية.

وكشفت مؤسسة بريد الجزائر أن البطاقة الذهبية الجديدة ستُصدر بصلاحية تدوم 4 سنوات، بدلًا من النظام السابق الذي كانت فيه مدة الصلاحية لمدة زمنية أقصر، ما يعزز من راحة واستمرارية الاستخدام لدى الزبائن.

فيما أوضح بريد الجزائر أنه سيتم تطبيق رسوم رمزية تقدر بـ 350 دينارًا كل عامين، مقابل خدمات البطاقة وإدارتها، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمة وضمان استمرارية الصيانة والدعم التقني.

ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز تجربة الزبائن من خلال توفير حلول رقمية جديدة.