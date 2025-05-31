بريد الجزائر يكشف عن موعد إعادة إجراء امتحان مسابقة التوظيف

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم السبت، عن تأجيل الامتحان الخاص بمسابقة التوظيف التي فتحتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى تاريخ لاحق.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه سيتم اجراء الامتحان مباشرة بعد نهاية امتحانات البكالوريا.

كما قدمت مؤسسة بريد الجزائر، اعتذارها لكافة المترشحين عن الاضطرابات التقنية التي شهدتها المنصة الرقمية الخاصة بالامتحان.

مؤكدة أنه نظراً لضرورة ضمان تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع، تقرر تأجيل الامتحان إلى تاريخ لاحق مباشرة بعد نهاية امتحانات البكالوريا. كما جددت المؤسسة التزامها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان سير هذه العملية في أفضل الظروف.

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